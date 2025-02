Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Francesca “nei guai” prima della scelta: le segnalazioni

Il percorso diSorrentino asi sta complicando proprio quando sembrava vicina alla. La tronista ha ricevutosu entrambi i suoi corteggiatori, Gianmarco Meo e Gianluca Costantino, mettendo in dubbio la sincerità delle loro intenzioni. Tra accuse e sospetti, la situazione si fa sempre più tesa. Laè a rischio o lei ha già preso una decisione?gossip:Sorrentino accusa Gianmarco MeoDurante l’ultima registrazione,Sorrentino ha messo in discussione Gianmarco Meo, sostenendo che il corteggiatore sia nel programma solo per ottenere notorietà. Lei in studio ha detto che sa di aver fatto parte di un’agenzia, portando alla luce il nome del presunto agente di Gianmarco. La questione ha acceso un acceso confronto, senza che si arrivasse a un chiarimento definitivo.