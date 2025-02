Intesa Sanpaolo | utili a 87 mld nel 2024 alzati i target 2025

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 4 feb. (askanews) –manda in archivio ilcona 8,7 miliardi di euro, in crescita del 12,2% sul 2023. Per l’anno in corso le prospettive sono ancor più rosee, con il gruppo che alza le stime del risultato netto a “ben oltre” i 9 miliardi di euro. Ai soci andranno poco più di 8 miliardi di euro a valere sul: 6,1 miliardi di dividendo complessivo, compreso l’anticipo di 3 miliardi già pagato a novembre, e 2 miliardi di buyback che è stato approvato dalla Bce e che sarà avviato a giugno. Ma gli azionisti possono già pregustare cedole più ricche per l’anno in corso: oltre al payout al 70%, “una ulteriore distribuzione per ilè da quantificare quando verranno approvati i risultati annuali”, fa sapere il gruppo guidato da Carlo Messina. Nelpositivo l’andamento dei proventi netti che superano i 27,1 miliardi di euro, +7,5%.