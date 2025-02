Ilgiorno.it - "Genuino il senso di colpa di Piscina". Così l’ex speaker ha convinto il gup

conduttore radiofonico Andrea, arrestato a Milano lo scorso giugno per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale nei confronti di minori adescati sui social, ha manifestato un "di". È quanto scrive il gup Roberto Crepaldi nelle motivazioni della sentenza con cui ha condannato26enne a sei anni di reclusione, riconoscendogli le attenuanti generiche. Il giudice osserva cheha espresso "a più riprese" la "profonda sofferenza per il dolore inferto alle giovani vittime, manifestando la (auspicabilmente sincera ma illusoria) speranza che le azioni commesse" avessero "cagionato il male minore possibile". Una "consapevolezza", quella relativa al "disvalore sociale delle proprie condotte", che per il giudice per l’udienza preliminare è risultata "tangibile" nelle dichiarazioni spontanee rese in aula dal 26enne durante il processo, quando aveva ammesso i fatti e parlato di problemi familiari e personali.