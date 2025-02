Iltempo.it - A Roma i pellegrini sono senza wc pubblici: la metà ancora chiusi

La Capitale è la seconda città più estesa d'Europa, dopo Londra, ma dispone solo di 57 bagnidi cui 30 attivi, 17e otto in fase di ristrutturazione. Il dato risaltadi più se si compara la Città eterna con altre metropoli europee: Parigi conta 435 «vespasiani», Madrid 130 e Vienna 200, nonostante abbiano una superficie inferiore. Un dato che pone interrogativi soprattutto a Giubileo iniziato, quandoattesi oltre 30 milioni dia fronte di servizi igienici carenti. A presentare questi dati è il dossier illustrato ieri da Forza Italia in base all'ultimo report dell'associazione «Ripensiamo». Per tutto gennaio, infatti, i volontari dell'organizzazione hanno effettuato 36 ispezioni per verificare funzionalità e fruibilità dei bagnicapitolini.