Iodonna.it - Ventunenne di Campobasso, è la prima velina nella storia del programma a essere scelta direttamente dal pubblico

Ilha scelto. Nausica Marasca è la nuovabionda di Striscia la notizia. Unache entra: è la, infatti, in 30 anni di puntate del tg satirico di Antonio Ricci, astatadal. Da oggi, 31 gennaio, la nuovafarà coppia con la mora Beatrice Coari sul bancone televisivo più famoso d’Italia. Le Veline di “Striscia la notizia”. Tra new entry e “vecchie” glorie X Leggi anche › “Striscia la notizia”, al via le selezioni per labionda: saràdalStriscia la notizia, unadalLe selezioni per scegliere la nuova protagonista bionda del programma sono partite il 13 gennaio dopo l’addio del velino Gianluca Briganti.