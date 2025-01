Lortica.it - Treni: la Toscana punta a un collegamento diretto tra Siena e Arezzo

Unferroviariotranon è più solo un’ipotesi, ma un progetto concreto su cui la Regionesta lavorando attivamente.Secondo il Corriere di, l’obiettivo è raggiungere un accordo nel più breve tempo possibile, possibilmente prima delle prossime elezioni regionali.L’idea, inizialmente circolata come un’indiscrezione, ha ricevuto conferme autorevoli, accendendo le speranze per un miglioramento dei trasporti tra le due città, oggi penalizzati da gravi carenze infrastrutturali.Attualmente, il viaggio traè lungo e scomodo: in auto servono oltre 60 minuti per percorrere meno di 65 chilometri, mentre con l’autobus i tempi superano spesso l’ora e mezza. Il treno, paradossalmente, è l’opzione meno efficiente: il tragitto prevede una sosta obbligata a Sinalunga, con un cambio poco sincronizzato, portando il tempo totale di percorrenza a quasi tre ore.