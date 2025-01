Dayitalianews.com - Terribile fuori strada con l’auto, ferito un uomo: l’intervento dei Vigili del Fuoco in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

in via Maina nella serata del 29 gennaioNella serata di mercoledì 29 gennaio, un’auto è finitain via Maina a Sezze, rendendo necessariodeideldi. L’allarme è stato lanciato attraverso il NUE112, attivando immediatamente i soccorsi.L’estrazione del conducente dall’abitacoloGiunti sul posto, i soccorritori hanno trovato il veicolo incidentato al didella carreggiata, con all’interno un. Dopo aver messo in sicurezza la zona, idelhanno estratto il conducente, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 per le necessarie valutazioni mediche.Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidenteLe esatte dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio dei Carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti per capire cosa abbia provocato l’uscita didel mezzo.