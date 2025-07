Chiede a un passante di spostarsi per pulire per terra netturbino di Torino aggredito | ricoverato in ospedale

In un episodio che scuote la città di Torino, un netturbino è stato aggredito durante le operazioni di pulizia e ora si trova in ospedale. La vicenda si è infuocata ulteriormente con l'intervento delle forze dell'ordine: un cittadino nigeriano, già destinatario di un ordine di espulsione, è stato fermato e trasferito al CPR. Una vicenda che mette in luce le tensioni sociali e la necessità di un controllo più efficace del territorio.

Operatore ecologico aggredito a Torino da cittadino nigeriano già destinatario di ordine di espulsione: fermato e trasferito al CPR. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chiede a un passante di spostarsi per pulire per terra, netturbino di Torino aggredito: ricoverato in ospedale

