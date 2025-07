Nicola Gratteri | I figli devono cadere per crescere sennò crescono come polli da batteria Io ho dato l’esempio non il tempo

Le parole di Nicola Gratteri, noto procuratore impegnato nella lotta alla ’Ndrangheta, hanno fatto scalpore sui social: con schiettezza, ha condiviso la sua visione sulla crescita dei figli, affermando che “i figli devono cadere per crescere” e che lui ha dato l’esempio, non il tempo. Un messaggio forte che invita a riflettere sull’importanza di insegnare e vivere i valori attraverso le azioni. Ma cosa ci insegna davvero questa filosofia genitoriale?

Le parole di Nicola Gratteri, procuratore noto per la sua lotta alla ’Ndrangheta, tornano virali sui social. In un’intervista a La7, il magistrato ha parlato con schiettezza della sua esperienza genitoriale, ammettendo: "Confesso, non li ho educati io. Sono figli di mia moglie". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

