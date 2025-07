Risultati Mondiale per Club LIVE | iniziano i quarti di finale! In campo Inzaghi con l’Al Hilal contro il Fluminense

Il Mondiale per Club entra nel vivo con i quarti di finale, tra sfide emozionanti e risultati in tempo reale. In campo, Inzaghi guida l’Al Hilal contro il Fluminense, mentre la Juventus monitora con attenzione il suo percorso nel girone G. Rimanete aggiornati sui match più avvincenti che stanno scrivendo questa affascinante pagina di calcio internazionale. Seguite con noi tutte le novità e i risultati live del torneo!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma dei quarti di finale. Venerdì 4 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Al Hilal LIVE 0-0 Sabato 5 luglio, ore 03.00 – Palmeira-Chelsea Sabato 5 luglio, ore 18.00 – PSG vs Bayern Monaco Sabato 5 luglio, ore 22. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: iniziano i quarti di finale! In campo Inzaghi con l’Al Hilal contro il Fluminense

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - iniziano

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

IL MIRACOLO ARABO DI INZAGHI CONTINUA Altra impresa dell’Al Hilal del Demone di Piacenza al Mondiale per Club: dopo aver fermato sul pari il Real Madrid, il club saudita supera 3-4 ai supplementari il Manchester City in una partita epica. E allora b Vai su Facebook

Mondiale per Club 2025, risultati e gol delle partite di oggi: vince il Botafogo di Correa; Mondiale per Club 2025: quando si gioca, dove vederlo, le partite di Juventus e Inter; Quando giocano Inter e Juve? Tutti i dettagli sul Mondiale per Club.

Risultati Mondiale per Club 2025/ Diretta gol live score quarti di finale (oggi venerdì 4 luglio) - Risultati Mondiale per Club 2025 oggi, venerdì 4 luglio: diretta gol live score delle prime due partite per i quarti di finale. ilsussidiario.net scrive

Dove vedere Fluminense-Al Hilal e Palmeiras-Chelsea per gli ottavi di finale del Mondiale per Club - Due le gare in programma: una in serata e una nella notte italiana di sabato 5 luglio ... Lo riporta msn.com