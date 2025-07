Wimbledon 2025 venerdì nero per l’Italia | fuori Darderi Bellucci e la coppia Errani-Paolini

Venerdì nero per l’Italia a Wimbledon 2025: un turno difficile che ha visto uscire di scena anche Errani e Paolini, segnando un giorno da dimenticare per il tennis azzurro. Nonostante le speranze, i nostri campioni hanno dovuto cedere il passo ai giganti dell’erba londinese. Ma l’emozione dello sport non si ferma qui: il torneo continua a regalare suspense e colpi di scena. Rimani con noi per scoprire cosa ci riserva il futuro del tennis italiano.

Londra, 4 luglio 2025 – E’ stato un difficile venerdì azzurro sull’erba del Torneo di Wimbledon. Nella competizione maschile, sono stati eliminati Luciano Darderi e Mattia Bellucci, al terzo turno. Darderi ha perso con Jordan Thompson per 6-4, 6-4, mentre Bellucci è uscito sconfitto con Cameron Norrie, con il risultato di 7-6, 6-4, 6-3. Dicono addio alla competizione londinese anche Sara Errani e Jasmine Paolini. Le Azzurre hanno perso con la coppia formata da Chan e Krejcikova, per 6-3, 6-2), al secondo turno. La stessa Errani poi ha trovato la vittoria nel misto con Andrea Vavassori. Gli Azzurri hanno vinto con la coppia formata da Cash e Watson, con il risultato di 6-3, 6-0. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

