Unisalento Aiello in vantaggio alla fine del primo turno Melica secondo

Alle elezioni per il rettorato dell'Università del Salento, il primo turno ha già acceso gli entusiasmi: Maria Antonietta Aiello in vantaggio, con Melica secondo. La corsa si infiamma, i candidati si preparano a conquistare il futuro accademico dell'ateneo. Chi si aggiudicherà la vittoria finale? Restate sintonizzati: l'esito sarà determinante per l'istituzione e il suo prossimo capitolo.

Elezioni per il rettorato dell'Università del Salento. Oggi, 4 luglio, primo turno di voto. In campo Maria Antonietta Aiello, pro-rettrice vicaria dell'attuale amministrazione, Luigi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Unisalento, Aiello in vantaggio alla fine del primo turno. Melica secondo

In questa notizia si parla di: aiello - primo - turno - unisalento

Unisalento, elezioni per il rettorato. In campo Aiello, Melica e Rizzello. I risultati in diretta Vai su X

La comunità accademica dell'Università del Salento domani, 4 luglio, andrà al voto per eleggere il nuovo rettore o la nuova rettrice. Sono candidati i docenti Salvatore Rizzello, Luigi Melica e Maria Antonietta Aiello. Vai su Facebook

Unisalento, elezioni per il Rettorato. Risultati in diretta: Aiello in vantaggio tra docenti e studenti; UniSalento al voto per l’elezione del nuovo rettore; Unisalento, si vota per il rettorato: Maria Antonietta Aiello, Luigi Melica e Salvatore Rizzello in campo. Tem.

Unisalento, elezioni per il rettorato. In campo Aiello, Melica e Rizzello. I risultati in diretta - Elezioni per il rettorato dell'Università del Salento. Segnala msn.com

UniSalento, sfida a tre per il nuovo rettore: via alla prima votazione, secondo turno l’8 luglio - Maria Antonietta Aiello prorettrice vicaria; Salvatore Rizzello direttore Scuola superiore di Alta Formazione dell’UniSalento e ... Si legge su bari.repubblica.it