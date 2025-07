Chelsea Aston Villa e Barcellona tra i club multati per aver violato le regole finanziarie di UEFA

Nel mondo del calcio, le regole finanziarie sono sacre e il rispetto imprescindibile. Recentemente, Chelsea, Aston Villa e Barcellona sono stati sanzionati dalla UEFA per aver oltrepassato i limiti consentiti negli ultimi due anni. Queste multe rappresentano un monito chiaro: la trasparenza e la disciplina economica sono fondamentali per mantenere l’equilibrio competitivo. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che potrebbe scuotere il panorama calcistico europeo.

2025-07-04 18:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Chelsea, Aston Villa e Barcellona sono tra i numerosi club ad essere stati multati dalla UEFA per aver violato le normative finanziarie nel corso degli anni che terminano il 2023 e il 2024. L’organismo di controllo finanziario del club di UEFA (CFCB) ha stabilito che il Chelsea deve pagare quasi ÂŁ 27 milioni, Barca ÂŁ 13 milioni e Villa ÂŁ 9,5 milioni con tutti e tre gli accordi di regolamento concordanti su diverse durate. Se tali accordi non vengono rispettati per intero, saranno imposte ulteriori sanzioni finanziarie. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

