Nel dibattito politico attuale, la presa di posizione di Giorgia Meloni sullo Ius Scholae e la cittadinanza segna un punto di svolta. Durante il Forum in Masseria, la premier ha ribadito che questa misura non rappresenta una priorità per il governo, sottolineando l’unità del centrodestra nel concentrarsi su temi condivisi. La discussione si infuoca, lasciando aperte molte domande su future strategie e alleanze.

Intervenendo al Forum in Masseria a proposito dello Ius Scholae proposto da Forza Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che «sarebbe utile per tutti» concentrarsi sulle prioritĂ indicate nel programma su cui tutti i partiti di maggioranza sono d’accordo e che «la cittadinanza non è tra queste». La premier ha sottolineato che «il centrodestra è formato da forze politiche diverse» e che su «alcune questioni» ci sono sensibilitĂ differenti: «Penso sia normale, altrimenti saremmo un partito unico». LEGGI ANCHE: PerchĂ© Tajani tenta il riposizionamento sulla cittadinanza ma poi si tira sempre indietro Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cittadinanza, Meloni chiude a Forza Italia: «La cittadinanza non è tra le priorità »

