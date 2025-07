Preghiera della sera del 4 Luglio 2025 | Aiutami a seguirti

In un mondo frenetico, fermarsi a pregare è un dono prezioso per ritrovare pace e guida. La preghiera della sera del 4 luglio 2025 ci invita a riflettere sulla nostra giornata e a chiedere l’aiuto di Santa Croce per seguire il cammino di fede. In pochi minuti, possiamo rivolgere a Dio un pensiero di gratitudine e speranza, riscoprendo il potere della preghiera nel nostro quotidiano.

“Aiutami a seguirti”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 4 Luglio 2025: “Aiutami a seguirti”

