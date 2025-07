Coyote vs Acme avrà un panel al San Diego Comic-Con 2025

Un'occasione imperdibile per scoprire in anteprima assoluta le novità di questa attesissima pellicola, che promette di riportare sulla scena il classico intramontabile con un tocco innovativo. Forse il più grande colpo di scena del San Diego Comic-Con 2025, Coyote vs. Acme si prepara a conquistare i cuori dei fan e a riscrivere le regole del cinema d'animazione. Per i più appassionati, sicuramente sarà un evento da ricordare.

Il film cancellato da Warner Bros. avrà uno spazio dedicato in esclusiva nel corso del famoso evento globale in California. A grande sorpresa, al San Diego Comic-Con è stata annunciata la presenza in un panel di Coyote vs. Acme, il film a tecnica mista di Ketchup Entertainment salvato dall'oblio dopo essere stato accantonato da Warner Bros. The Wrap ha confermato che il film avrà un panel dedicato nella Hall H, e per i fan è sicuramente un'ottima notizia, soprattutto dopo essere rimasti particolarmente scottati dalla decisione di Warner Bros. Le curiosità su Coyote vs. Acme Diretta da Dave Green, la commedia in tecnica mista è stata co-sceneggiata anche da James Gunn.

