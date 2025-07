Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle perché questa volta Milly Carlucci può spuntarla

Dopo un anno di silenzio, Barbara D'Urso si prepara a tornare in grande stile, questa volta sulla scena di Rai1 con "Ballando con le Stelle". La sua partecipazione potrebbe rappresentare il vero colpo di scena della prossima stagione televisiva, offrendo ai fan un emozionante ritorno e dimostrando che Milly Carlucci può avere una rivale all’altezza. Un’operazione che, se confermata, segnerà un nuovo capitolo nella lunga carriera della regina del intrattenimento.

