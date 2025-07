LIVE Italia-Irlanda 5-0 Mondiali rugby U20 in DIRETTA | azzurrini subito avanti a Viadana

Vivi in diretta l'emozionante sfida tra Italia e Irlanda nei Mondiali U20 di rugby a Viadana, dove gli Azzurrini sono subito avanti con una meta di Casartelli. La partita si infiamma tra strategie intense e tentativi dirompenti: segui ogni update e non perdere neanche un istante di questa sfida epica. CLICCA QUI per restare aggiornato sulla diretta live e scoprire come si concluderĂ questa battaglia sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26? Trasforma Tom Wood: Italia-Irlanda 5-3. 24? Fallo italiano durante una ruck avversaria, ci sarĂ un calcio ai pali per l’Irlanda. 23? Primi 20 minuti in cui è regnata la strategia. Tuttavia, l’Italia è avanti grazie alla meta di Casartelli, messa a a segno nell’unica occasione. 22? Nuova mischia dopo un in avanti azzurro. 21? Murphy prova a rompere la linea, tentativo vano. 21? Mischia con introduzione irlandese nei loro 22 metri. Cooling break in corso. 20? Ci rifugiamo nei 22 metri avversari, si può far male. 19? Fuorigioco irlandese in seguito ad un lancio, l’Italia ha la possibilitĂ di ripartire con un kick. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda, 5-0 Mondiali rugby U20 in DIRETTA: azzurrini subito avanti a Viadana

