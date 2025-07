Inter tiene banco la situazione Dumfries | per cederlo bastano 25 milioni

L'Inter si ritrova al centro di un potenziale terremoto di mercato: Dumfries potrebbe presto lasciare Milano per soli 25 milioni di euro, grazie alla clausola rescissoria che vale solo all'estero. Con il Barcellona e altre big pronte ad approfittarne, il futuro dell'olandese si fa sempre più incerto. La domanda ora è: i nerazzurri riusciranno a trattenere il loro gioiello o il suo addio cambierà le sorti della prossima stagione?

Milano, 4 luglio 2025 – Quella contro il Fluminense potrebbe essere stata l'ultima gara di Denzel Dumfries con la maglia dell 'Inter. Sul contratto del giocatore, infatti, è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valevole solo per l'estero. Tra le tante squadre ad essersi interessate alla situazione dell'olandese c'è il Barcellona, alla ricerca di rinforzi sulla corsia di destra, e non è escluso che nelle prossime settimane possa arrivare l'affondo definitivo. Il numero 2 dell'Inter, inoltre, è pronto a passare nella scuderia di Jorge Mendes, procuratore sportivo che ha ottimi rapporti con il Barcellona e che potrebbe facilitare la cessione.

