Calciomercato trattative e i rumors di oggi | David alla Juve fino al 2030

Milano, 4 luglio 2025 – È di fatto iniziata l’avventura di Jonathan David alla Juventus: l’attaccante canadese è infatti atterrato in Italia alle ore 11 circa e poco mezzogiorno è arrivato al JMedical, accolto dal primo bagno di folla bianconero. Nel centro medico bianconero, ha poi sostenuto l’iter di esami che precedono la firma sul contratto che arriverà in queste ore: il canadese, che ha da pochi giorni chiuso la sua esperienza al Lille, si legherà al club bianconero con un contratto valido fino al 2030 da due milioni più bonus a stagione. I bianconeri lavorano però per regalare a mister Igor Tudor un altro rinforzo in attacco: difficile pensare ad una riconferma di Kolo Muani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net