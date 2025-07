Eurosport e Sky si separano dal 1 luglio | cosa succederà? Dove vedere i canali Eurosport

Dopo 30 anni di collaborazione, Eurosport e Sky si separano dal 1 luglio 2025, lasciando i fan senza i loro canali preferiti sulla piattaforma satellitare. Ma niente paura: ci sono molte alternative per continuare a seguire gli eventi sportivi più emozionanti dell’estate! Scopri dove vedere Eurosport e quali novità attendono gli appassionati nei prossimi mesi, perché il mondo dello sport non si ferma mai.

Dopo 30 anni è terminato il sodalizio tra Eurosport e Sky. Dal 1 luglio 2025, i canali di Eurosport non sono più visibili sulla piattaforma satellitare. Vediamo insieme dove vederli e cosa sarà trasmesso nei mesi estivi. Eurosport e Sky si separano dopo 30 anni: dove vedere i canali. Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211) non sono più disponibili su Sky dal 1 luglio 2025 dopo la scadenza dell’accordo con il gruppo Warner Bros-Discovery. Un sodalizio che era durato 20 anni e che permetteva a tutti gli sportivi di poter guardare sul satellitare i canali. Ma ora cosa succederà ? L’offerta di Eurosport sarà visibile su altre piattaforme come Discovery+, Timvision, Prime Video Channels e DAZN. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Eurosport e Sky si separano dal 1 luglio: cosa succederà ? Dove vedere i canali Eurosport

