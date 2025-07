Golf Bryant sigla una Hole in One e si porta in testa in Germania Bene Laporta e Pavan

Il BMW International Open infiamma ancora una volta i fairway di Munchen Eichenried, regalando emozioni a non finire. Dopo due turni appassionanti, Davis Bryant domina la scena con un'impressionante performance: una hole-in-one, nove birdie e un totale di -9. La sua giornata stellare lo proietta in testa, pronti a vivere un finale che promette scintille. La suspense è alle stelle: chi si aggiudicherà il prestigioso titolo?

Il BMW International Open manda in rassegna un altra giornata di golf particolarmente accesa. Il torneo, che si sta disputando sui fairway del Golf Club Munchen Eichenried e che mette in palio 2,75 milioni di dollari di montepremi e 3.500 punti Race to Dubai, vede in testa dopo 36 buche lo statunitense Davis Bryant dopo uno spettacolare giro di giornata in -9. Il 25enne ha siglato ben 9 birdie, una hole in one (al par della 12) e due bogey (uno in apertura alla 1 e uno alla 17). Dietro Bryant, però, la classifica è corta. Il norvegese Kristoffer Reitan si trova in 2ª piazza a -10 (-7 di giornata), mentre il britannico Jordan Smith, insieme al connazionale Daniel Brown e al giapponese Yuto Katsuragawa si trovano in T3 a -9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Bryant sigla una Hole in One e si porta in testa in Germania. Bene Laporta e Pavan

