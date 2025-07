Van Der Poel al centro delle polemiche | cosa sta succedendo al Tour de France 2025

Roma, 4 luglio 2025 – Il Tour de France 2025 si apre tra polemiche e tensioni, alimentate da decisioni che scuotono il mondo del ciclismo. Se l’aggiunta di Montmartre ha acceso dibattiti, è ora il turno di Mathieu Van Der Poel, coinvolto in una controversia legata a una partnership commerciale. La polemica si infittisce, portando alla luce questioni di etica e sponsor, mentre gli appassionati si domandano: cosa sta davvero succedendo nel cuore di questa competizione?

Roma, 4 luglio 2025 - Come ogni grande evento che si rispetti, anche il Tour de France 2025 si porta dietro un codazzo di polemiche ben prima del suo avvio: in principio era stata l'aggiunta dello strappo di Montmartre nella tappa finale, modifica tuttora oggetto di dibattito tra addetti ai lavori e appassionati, mentre oggi tocca a Mathieu Van Der Poel finire nell'occhio del ciclone. Tutto a causa di una partnership commerciale. La polemica di Van Der Poel al Tour de France 2025. Nei giorni scorsi l'olandese aveva annunciato sui propri canali social una collaborazione con una compagnia di jet privati: una scelta che molti dei suoi fan non hanno condiviso per ragioni legate alla tutela dell'ambiente.

