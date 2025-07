I media | sì di Hamas al piano Usa ma con lievi modifiche 60 giorni di cessate il fuoco

Le ultime notizie del 4 luglio svelano un possibile passo avanti nel cuore dei conflitti mediorientali: Hamas ha risposto positivamente alla proposta di cessate il fuoco avanzata dal Qatar, con l'obiettivo di garantire la liberazione degli ostaggi. Dopo 60 giorni di tensione, questa apertura potrebbe segnare un nuovo capitolo di speranza e dialogo. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa delicata situazione.

Le notizie di venerdì 4 luglio sui conflitti in Medio Oriente, in diretta. L'organizzazione islamista ha inviato una risposta positiva al Qatar per la proposta di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Si attende l'ufficialitĂ della risposta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I media: sì di Hamas al piano Usa ma con lievi modifiche. 60 giorni di cessate il fuoco Â

Ucraina: media, Zelensky in Turchia anche senza cessate il fuoco richiesto - Milano, 12 mag. (LaPresse) – Un funzionario ucraino ha confermato a Axios che il presidente Volodymyr Zelensky sarà in Turchia giovedì.

Hamas ha espresso “soddisfazione” per la formulazione della nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza e ha osservato che i mediatori stanno compiendo grandi sforzi per raggiungere un accordo tra le parti. A sostenerlo è il media saudita Asharq News c Vai su Facebook

Qui il mio articolo sul quotidiano L'Altravoce, di questa mattina 3 luglio 2025: "Gaza: Netanyahu apre ad una tregua di 2 mesi con Hamas". Lunedì #Bibi a #Washington per un bilaterale con #Trump. Ottimismo per un cessate il fuoco nella Striscia. La proposta Vai su X

Gaza, da Trump garanzie a Hamas su fine guerra. Raid Idf, uccisi 94 palestinesi. Iran riapre spazio aereo; Netanyahu: la pressione militare funziona, resa di Hamas e poi il piano Trump - I palestinesi partecipano alla preghiera dell'Eid al-Fitr a Deir al-Balah,; Senza tregua | Hamas respinge il nuovo piano americano per il cessate il fuoco a Gaza.

Gaza, i media: «Da Hamas sì al piano Usa per una tregua, ma con lievi modifiche» - Hamas ha inviato al Qatar una risposta positiva in relazione alla nuova proposta per un accordo di tregua e liberazione degli ostaggi. Da msn.com

Tv del Qatar, ok di Hamas al piano Usa ma con lievi modifiche - Fonti della tv del Qatar Al Araby hanno riferito che "Hamas ha risposto positivamente alla proposta Usa di cessate il fuoco, chiedendo piccole modifiche, il cosiddetto piano 'Witkoff migliorato', per ... ansa.it scrive