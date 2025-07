Ultimissime Juve LIVE | oggi il primo giorno in bianconero di Jonathan David importanti novità su Sancho e Conceicao

Benvenuti alle ultime notizie live sulla Juventus, il cuore pulsante del nostro calcio! Oggi segna un giorno speciale con il primo approdo in bianconero di Jonathan David, un rinforzo che promette grandi cose. Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità su Sancho, Conceicao e altri dettagli esclusivi, aggiornati costantemente dalla nostra redazione. Non perdete neanche un attimo di questa emozionante giornata in casa Juve: il vostro punto di riferimento per tutte le news del mondo bianconero!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 4 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 4 luglio 202 5. Sancho Juventus, il Manchester United apre al trasferimento! Quella mossa del club non lascia dubbi: sarà lui il prossimo acquisto dei bianconeri? Novità importanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: oggi il primo giorno in bianconero di Jonathan David, importanti novità su Sancho e Conceicao

In questa notizia si parla di: juve - ultimissime - giorno - primo

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Le ultimissime sulla #Juve Leggile qui https://www.juventusnews24.com/ultimissime-juve-live-notizie-tempo-reale/ Vai su Facebook

Calciomercato, le notizie del 16 gennaio: Cambiaso vicino al City che tratta con la Juve. Il Napoli forte su Garnacho; La Juventus valuta l'esonero di Thiago Motta prima della gara col Genoa: ore caldissime; Calciomercato diretta, segui le trattative di oggi. Aggiornamenti e ultime news. Rivivi la diretta.

Retegui Juventus, clamorosa rivelazione sull’attaccante: ha aperto a questa offerta, dove potrebbe giocare nella prossima stagione. Ultimissime - Retegui Juventus: rivelazione clamorosa sull’attaccante dell’Atalanta, ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione Il futuro di Mateo Retegui potrebbe essere, a sorpresa, lontano dall’Italia e ... Segnala juventusnews24.com

Jonathan David alla Juventus, Comolli non molla Osimhen e lavora per confermare Kolo Muani: le trattative dei bianconeri - Sbarcato all’aeroporto di Malpensa in tarda mattinata, l’attaccante canadese si è sottoposto in giornata alle visite mediche ... Si legge su msn.com