Hamas pronto a rispondere al piano Usa | tregua di 60 giorni a Gaza negoziati e liberazione degli ostaggi

Mentre il mondo osserva con attenzione, Hamas si prepara a rispondere alla proposta americana di tregua di 60 giorni a Gaza, una mossa che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Tra tensioni e speranze, il Medio Oriente attende con il fiato sospeso la decisione del movimento palestinese, nel tentativo di avviare un percorso di pace duraturo. La domanda ora è: riuscirà questa nuova opportunità a portare finalmente serenità nella regione?

Nella girandola di speculazioni, analisi, dichiarazioni piĂą o meno ufficiali, il sentimento comune si percepisce facilmente nei titoli dei media arabi e israeliani. Il Medio Oriente aspetta la risposta di Hamas alla nuova proposta Usa, il cosiddetto piano ' Witkoff migliorato ', per far partire 60 giorni di tregua a Gaza e avviare i negoziati che dovrebbero mettere la parola fine sul conflitto,.

“Il piano di Israele per governare Gaza dopo avere eliminato Hamas. Ecco il documento presentato a Netanyahu” - Un documento di 23 pagine, redatto a fine 2023 dall'Israel Defense and Security Forum e dal Jerusalem Center, delinea il piano di Israele per governare Gaza dopo aver eliminato Hamas.

Hamas apre al piano di tregua Usa, la risposta attesa entro domani. Netanyahu: «Siete finiti». Nell'accordo anche il rilascio in 60 giorni degli ultimi ostaggi

Medioriente, Haaretz: "Soddisfazione di Hamas sul piano americano di una tregua"

Gaza, attesa per la risposta di Hamas al piano di tregua; Tregua, fonti palestinesi: risposta di Hamas entro stasera. Morte 94 persone in 24 ore nei raid Idf - L'Idf, abbiamo il controllo operativo del 65% della Striscia di Gaza; Gaza, da Trump garanzie a Hamas su fine guerra. Raid Idf, uccisi 94 palestinesi. Iran riapre spazio aereo.

Tv del Qatar, ok di Hamas al piano Usa ma con lievi modifiche - Fonti della tv del Qatar Al Araby hanno riferito che "Hamas ha risposto positivamente alla proposta Usa di cessate il fuoco, chiedendo piccole modifiche, il cosiddetto piano 'Witkoff migliorato', per ...

Hamas verso sì a tregua con Israele. Media: "Segnali positivi, risposta entro oggi" - Secondo l'emittente qatarina Al Jazeera, il presidente Donald Trump annuncerà personalmente l'accordo, nonché l'impegno degli Stati Uniti a proseguire i negoziati per garantire un cessate il fuoco ...