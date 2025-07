RUN2U 23ª puntata | Franco Bragagna voce inconfondibile RAI anima tecnica e poetica dell’Atletica

Benvenuti a Run2U, l’appuntamento che celebra la passione per l’atletica e il mondo della corsa. In questa puntata speciale, abbiamo l’onore di ospitare Franco Bragagna, la voce inconfondibile della Rai, che con il suo stile unico ci guiderà tra emozioni, tecnicismi e riflessioni profonde. Un racconto autentico di chi vive e respira la corsa ogni giorno. E, come sempre, non mancheranno i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella rubrica #SEMPREDICORSA, pronti a ispirarvi e migliorare ogni vostro passo.

Ospite speciale di questa puntata è Franco Bragagna, la voce inconfondibile dell'atletica in TV. Con il suo stile unico, tecnico ma capace di emozionare, ci accompagna in un viaggio tra cronaca sportiva, passione per la corsa e riflessioni personali. Un racconto autentico, fatto da chi la corsa la vive e la sa raccontare come pochi altri. Poi come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il "Dalla Pancia della Gara" con video dagli appassionati e amici del running, e le "Scelte per voi", oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

