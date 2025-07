wimbledon 2025 carlos alcaraz doma la tenacia di struff e approda agli ottavi di finale

Wimbledon 2025 si infiamma grazie all’impresa di Carlos Alcaraz, che continua la sua marcia trionfale. Dopo aver affrontato e superato con determinazione Jan-Lennard Struff in un match appassionante, lo spagnolo vola agli ottavi di finale, dove incontrerà il temuto Andrey Rublev. Una vittoria che conferma la straordinaria forma di Alcaraz, pronto a scrivere nuove pagine di storia sui prati londinesi. L’attesa ora si concentra sul suo prossimo avversario, mentre il pubblico si lascia entusiasmare da questa cavalcata...

Continua la straordinaria marcia di Carlos Alcaraz. Nell'incontro valevole per il terzo turno del torneo di Wimbledon lo spagnolo, alla ventunesima vittoria consecutiva, doma 6-1 3-6 6-3 6-4 il il tenace tedesco Jan-Lennard Struff e approda agli ottavi di finale, turno in cui affronterà il russo Andrey Rublev. Lo spagnolo, dopo il doppio fallo del primo quindici, si affida al servizio per ottenere, a 15, l'1-0. Il tedesco replica rapidamente per l'1-1. Il detentore del titolo deve annullare due palle break prima di siglare il 2-1 e nel gioco successivo, a zero, incamera il primo break del match.