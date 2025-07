F1 Lewis Hamilton | È stata una giornata entusiasmante e possiamo ancora migliorare

Lewis Hamilton si presenta con rinnovato entusiasmo a Silverstone, esprimendo soddisfazione per i progressi fatti e la possibilità di migliorare ancora. Il venerdì di prove libere ha regalato al britannico momenti incandescenti, con il miglior tempo nella FP1 e un ottimo terzo posto nella FP2. La passione di casa si fa sentire, e i tifosi possono attendersi un weekend ricco di emozioni e sorprese, perché questa stagione è ancora tutta da scrivere.

Non lo si era mai visto quest'anno così soddisfatto Lewis Hamilton, al termine del venerdì di prove libere. L'aria di casa, a Silverstone (Gran Bretagna), gli ha fatto bene e Lewis è uscito molto soddisfatto dall'abitacolo della Ferrari. Un day-1 nel quale il britannico ha ottenuto il miglior tempo della FP1, mentre nella seconda sessione di prove libere ha concluso al terzo posto, preceduto dalla McLaren del connazionale Lando Norris e dall'altra Rossa del compagno di squadra, Charles Leclerc. " È stata una giornata entusiasmante: è stato fantastico scendere in pista a Silverstone in una Ferrari per la prima volta.

