Dramma in città | trovato senza vita nella sua abitazione

Tragedia nel cuore di Avellino: un uomo di 64 anni, molto conosciuto in città, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Serafino Soldi. A preoccupare i familiari, che avevano perso le sue tracce, sono state le ripetute chiamate senza risposta. Sul posto sono intervenuti agenti e vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta per entrare. La comunità si interroga sulle cause di questa drammatica scoperta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma in un’abitazione di via Serafino Soldi, nel centro di Avellino. Un uomo di 64 anni, molto conosciuto in zona, è stato ritrovato senza vita all’interno della propria abitazione. A lanciare l’allarme sono stati alcuni familiari, preoccupati per l’assenza di risposte alle ripetute chiamate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno dovuto forzare la porta d’ingresso per accedere all’interno dell’appartamento. Una volta dentro, la drammatica scoperta: il 64enne era privo di vita Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dramma in città: trovato senza vita nella sua abitazione

