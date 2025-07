Juve spunta la pista italiana Ecco quanto pesa sul bilancio e dove può andare

La Juventus si fa avanti con una nuova pista italiana, aprendo scenari interessanti per il futuro del club. Quanto pesa questa operazione sul bilancio e quali sono le destinazioni più plausibili? Con David pronto a indossare la maglia numero 9 e poche offerte per il serbo, il mercato in Serie A si riscalda: ecco tutto quello che c’è da sapere.

David, il nuovo acquisto della Juve, pronto a prendersi la 9. Poche offerte per il serbo. I possibili approdi in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, spunta la pista italiana. Ecco quanto pesa sul bilancio e dove può andare

In questa notizia si parla di: juve - spunta - pista - italiana

Juve Conte, spunta un nuovo indizio: il rumors fa sognare i tifosi - Un nuovo indizio riaccende le speranze dei tifosi juventini: il legame tra la Juve e Antonio Conte si fa sempre più concreto.

Dall’addio alla Roma, al possibile approdo alla Juventus: spunta l’opzione Ghisolfi per il ruolo di direttore sportivo Vai su X

La #Juventus non molla la pista Victor #Osimhen Secondo Gianluca Di Marzio, nei prossimi giorni saranno fatti nuovi tentativi per l'attaccante nigeriano L'alternativa è Emanuel Emegha, attaccante classe 2003 dello Strasburgo, che Damien Comolli co Vai su Facebook

Juve, spunta la pista italiana. Ecco quanto pesa sul bilancio e dove può andare; La Juventus alla ricerca di un direttore sportivo: spunta la pista che porta a Ghisolfi; Tmw - Sancho, tra Napoli e Juve spunta Inzaghi! Al Hilal pronto ad affondare il colpo.

Tonali alla Juve: l’affare può decollare, spunta una pista che sblocca tutto - SpazioJ - Tonali alla Juve: l’affare può decollare, spunta una pista che sblocca tutto. Secondo spazioj.it

Juventus, Douglas Luiz in uscita. Spunta l’opzione Hjulmand: anche Milan e Inter alla finestra - Ma anche Milan e Inter seguono da vicino il centrocampista dello Sporting Lisbona. Da milanosportiva.com