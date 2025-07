Estrazione Superenalotto 4 luglio 2025 | vincite e quote

L'estrazione del Superenalotto del 4 luglio 2025 si avvicina, accendendo le speranze di milioni di scommettitori italiani. Tra attese e sogni, analizziamo le vincite e le quote del concorso n. 106, offrendo uno sguardo dettagliato sui numeri estratti e le possibilità di successo. Chi sarà il prossimo a cambiare vita? Scopriamolo insieme, perché ogni estrazione può riscrivere il destino di qualcuno.

4 luglio 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 106. Ecco tutti i ragguagli Sale l’attesa per l’estrazione odierna del Superenalotto. In tanti nelle ultime ore hanno infatti provato a sfidare la sorte con le loro giocate, pronti a gridare “cassa!” e a sperare in un futuro piĂą roseo. Passiamo quindi in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche le relative quote che i fortunati della giornata si porteranno a casa. Ecco la carrellata completa: Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it SUPERENALOTTO Punti 6: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5+: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5: Numero vincite 3, Quote € 40. 🔗 Leggi su Ilveggente.it