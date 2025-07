Si tuffa nelle cascate sul Lamone e muore davanti agli occhi degli amici un giovane di 25 anni

Tragedia a Marradi, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita durante un tuffo nelle spettacolari cascate sul Lamone. Un momento di spensieratezza si è trasformato in una scena drammatica: il ragazzo non è riemerso ed è stato prontamente recuperato dagli amici, ma purtroppo le sue condizioni erano fatali. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti immediatamente, unendo energie per cercare di salvargli la vita.

MARRADI – Si tuffa nel Lamone e muore. Dramma a Marradi, in località Crespino sul Lamone, per un giovane di 25 anni. Il ragazzo si è tuffato alle cascate e non è riemerso. Privo di conoscenza è stato recuperato dagli amici. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Marradi e di Borgo San Lorenzo dei vigili del fuoco di Firenze con due squadre del nucleo sommozzatori e l’elicottero Drago 151 del reeparto volo di Bologna con a bordo gli specialisti. Il personale sanitario, arrivato sul posto, ha trasportato il ragazzo in un luogo sicuro e iniziato le manovre di rianimazione al termine delle quali il medico ha constatato il decesso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

