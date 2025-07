Pisogne incidente sulla Sebina | 4 feriti e traffico in tilt

Un grave incidente sulla Sebina a Pisogne ha scosso la tranquillità serale: quattro persone ferite e un traffico in tilt che ha paralizzato la zona. Attorno alle 19.30, nella galleria Ronco Graziolo, due veicoli si sono scontrati frontalmente, creando disagi considerevoli per pendolari e turisti diretti alle meraviglie del Lago d’Iseo. La viabilità sarà certamente compromessa per ore, evidenziando ancora una volta l’importanza della massima prudenza sulle strade.

Pisogne (Brescia), 4 luglio 2025 – Incidente frontale nella galleria Ronco Graziolo di Pisgone, attorno alle 19.30. Il teatro dei fatti è la strada 510 Sebina, che in quel momento era trafficatissima, sia per il rientro giornaliero e settimanale dal lavoro da Brescia verso la Valle Camonica, sia per i tanti turisti in viaggio verso il lago d’Iseo e le località turistiche della Valle Camonica. Il traffico, come spesso accade quando si verificano incidenti lungo la 510 e in particolare in galleria, si è fermato. Le persone che hanno assistito all’incidente hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pisogne, incidente sulla Sebina: 4 feriti e traffico in tilt

