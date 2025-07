Aifa si ostina a difendere i vaccini con numeri parziali e fuorvianti

L’AIFA sembra mettere in secondo piano i rischi reali associati ai vaccini, presentando dati parziali e fuorvianti. Nel rapporto dell’Agenzia del farmaco si sottovalutano pericolosi effetti collaterali come anafilassi e eventi embolici-trombotici, mentre le criticità sulla vigilanza vengono minimizzate. È fondamentale analizzare con attenzione queste discrepanze per comprendere davvero il quadro completo. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro queste affermazioni e come proteggere al meglio la propria salute.

Nel rapporto dell’Agenzia del farmaco vengono sottovalutati i rischi di alcune malattie post dose come l’anafilassi e gli eventi embolici e trombotici. Il giudizio sulle carenze della vigilanza è del tutto ribaltato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Aifa si ostina a difendere i vaccini con numeri parziali e fuorvianti

