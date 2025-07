Fondazione Carit una tradizione di servizio responsabilità e attenzione al valore della comunità

La Fondazione Carit si conferma come un pilastro di servizio, responsabilità e dedizione alla comunità, con una storia ricca e un impegno costante nel migliorare le vite dei cittadini. A Palazzo Montani Leoni, nel corso della presentazione del bilancio di mandato, si ripercorrono otto anni di progetti e successi sotto la guida di Luigi Carlini, il quale ha saputo plasmare un'eredità significativa. Un esempio di come la passione per il bene comune possa fare la differenza, continuando a ispirare il futuro.

A palazzo Montani Leoni, con la presentazione del bilancio di mandato, si tirano le fila degli ultimi otto anni di attività e progetti svolti sotto la guida di Luigi Carlini, già Presidente della Fondazione dal 2016 sino al gennaio del 2025.

