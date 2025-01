Inter-news.it - Sorteggio Europa League, l’avversario della Roma. Poi possibile derby

Leggi su Inter-news.it

Si è appena concluso in questi minuti ildei playoff di. È appena uscitoimpegnata in. Qualora dovesse vincere e passare alla fase successiva, potrebbe incontrare la Lazio. RIVALE – Laha conquistato l’accesso ai playoff digrazie alla vittoria contro l’Eintracht Francoforte nell’ultima giornatafase campionato. Il successo sui tedeschi ha permesso ai giallorossi di chiudere al 15° posto in classifica, garantendosi così la possibilità di proseguire il cammino europeo. Ilha ora delineato la sfida decisiva per l’approdo agli ottavi di finale: sarà il Portosquadra di Claudio Ranieri. Il Porto, arrivato 18° nella fase campionato, rappresenta un ostacolo di livello.e Lazio avversarie agli ottavi di finale di– Se ladovesse superare l’ostacolo Porto, agli ottavi potrebbe affrontare una tra Lazio e Athletic Bilbao, le due squadre che hanno chiuso la fase campionato rispettivamente al primo e al secondo posto.