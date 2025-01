Ilrestodelcarlino.it - Si ritrovano gli appassionati del sonetto

Autori di sonetti edi questa forma poetica provenienti non solo dal Fermano ma anche dal resto delle Marche e pure da altre regioni si sono ritrovati ieri a Villa Vitali di Fermo, ospiti del Centro Sociale che qui ha sede, raccolti dall’Accademia delper un incontro in cui hanno discusso di metrica, valutato vicendevolmente i propri componimenti, ragionato di tecnica e di contenuti nella scrittura poetica. Paolo Marconi, Marco Pazzelli e Andrea Rocchetti, per l’Accademia del, hanno fornito un inquadramento iniziale riguardo a principi di metrica basilari ma non per questo scontati: si è trattato a lungo, per esempio, sulla risposta più corretta da dare alla domanda "quante sillabe ci sono in un endecasillabo", una risposta - è emerso - ben diversa da quella che si potrebbe fornire su due piedi.