Cultweb.it - Perché i cetriolini stanno diventando famosissimi?

Leggi su Cultweb.it

vivendo un vero e proprio boom di popolarità, e non solo per il loro sapore unico. Dagli sportivi agli appassionati di benessere, sempre più personescoprendo i loro indubbi benefici. Studi recenti dimostrano che ie il loro succo possono migliorare la salute mentale, prevenire i crampi muscolari e persino aiutare la digestione. Non è un caso che il tennista Jannik Sinner ne beva il succo durante le partite per mantenere la performance ottimale. Ma quali sono i segreti di questo alimento apparentemente semplice?sott’aceto (fonte: Unsplash)Il primo aspetto che rende icosì speciali è il loro contenuto di probiotici, grazie alla fermentazione. Ricerche condotte dal College of William and Mary e dall’Università del Maryland hanno dimostrato che gli alimenti fermentati, come i, al pari della kombucha e del kimchi, riducono l’ansia sociale.