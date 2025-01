Mistermovie.it - Mister Movie | Kraven the Hunter: Il Colossale Flop del 2024 e l’Incertezza della Sony’s Spider-Man Universe

Leggi su Mistermovie.it

Ilha visto diversi film naufragare al botteghino, ma tra tutti,thesi è guadagnato il titolo di uno dei più sorprendenti insuccessi. Uscito come parte-Man(SSU), un universo cinematografico che ha visto film centrati sui nemici di-Man senza includere il supereroe stesso,si è rivelato un fallimento clamoroso, tanto che molti si aspettavano già una delusione, ma non a questi livelli.Un Budget Imponente, Un Incasso DeludenteCon un budget di circa 110 milioni di dollari,thesi è proposto come il film più costoso finora realizzato nell’ambitoSSU. Nonostante le aspettative di un successo, il film ha incassato solo 24,8 milioni di dollari a livello nazionale e 34,9 milioni a livello internazionale, portando il suo totale mondiale a circa 59 milioni di dollari.