Migranti maggioranza attacca le toghe

21.31 "C'è grande stupore, perché non c'è la necessità di aspettare il pronunciamento della Corte di giustizia europea". Così fonti del governo all'Ansa dopo il no della Corte d'Appello di Roma al trattenimento di 43in Albania Bignami (FdI): "Resistenza da parte di un pezzo della magistratura italiana nei confronti delle misure adottate per contrastare l'immigrazione irregolare". Gasparri (FI): "Continua boicottaggio della magistratura alle politiche di sicurezza". "Dai giudici ennesima invasione di campo", dice Crippa (Lega).