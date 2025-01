Ilgiorno.it - Masso sulla statale 37. Collegamento libero

Semaforo verdeSs 37. Un grosso(15 metri cubi) aveva invaso la carreggiata e così alle autorità competenti non era rimasto altro che chiudere ladel Maloja, utilizzata da tanti frontalieri. Martedì sera, poco le 20, parte della popolazione di Villa aveva sentito un forte boato e poi il gran tonfo dovuto alla discesa di unsuperiore ai 10 metri cubi che ha terminato la sua corsa - dopo 300 metri - propriosede stradale della Ss 37, in zona Chete (pochi km dal confine con la Svizzera). E per fortuna che in quel momento non transitava nessun mezzo altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere decisamente più pesanti. Nella zona, soggetta a caduta sassi, sono presenti delle reti di protezione ma le dimensioni delsceso nella serata di martedì le hanno divelte.