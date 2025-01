Game-experience.it - Marvel’s Spider-Man 2, il lancio è un flop su PC con “pochi giocatori” e problemi tecnici

-Man 2 ha debuttato su PC nella giornata di ieri, ma ilnon è stato all’altezza delle aspettative. Il numero dicontemporanei registrato è stato infatti inferiore rispetto ad altri titoli Sony PlayStation su Steam, il tutto aggravato dalla presenza di svariati.Come leghiamo su NeoGAF, proprio per questo motivo le recensioni su Steam sono per lo più negative, con molti utenti che stanno segnalando crash, glitch e prestazioni insoddisfacenti. A causa di questa situazione, la community consiglia di attendere patch correttive prima di acquistare il gioco.Addentrandoci nel dettaglio, nel primo giorno su Steam,-Man 2 ha registrato un picco di 18.907contemporanei, un numero inferiore rispetto ad altri titoli Sony PlayStation su PC come God of War e Horizon Zero Dawn.