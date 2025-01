Gqitalia.it - L'ineludibile oroscopo di febbraio 2025

Leggi su Gqitalia.it

Gennaio è passato (ma a che prezzo?) e la primavera tarda ad arrivare: ecco a voi l'di uno dei mesi più faticosi dell'anno. E ricordate che se qualcosa non funziona, la colpa non è delle stelle ma delle scelte!ArieteCon Marte che la finisce di remare in senso contrario dal 23, vi sentirete finalmente pronti a conquistare il mondo. Non serve correre sempre, però: anche un Ariete ogni tanto ha bisogno di pascolare tranquillo gustandosi i bocconi d'erba fresca. Consiglio: provate a dire no almeno una volta questo mese, se ce la fate. Non finirà il mondo; garantito.ToroVenere e Nettuno si incontrano per una chiacchierata romantica, e voi potreste ritrovarvi incastrati in questo tête-à-tête con il cuore sciolto come formaggio filante. Occhio a non idealizzare troppo chi vi piace: non tutti sono senza additivi e conservanti.