La Bce taglia ancora i tassi | 275% Italia crescita zero negli ultimi mesi

Nessuna sorpresa: come largamente previsto, ieri è arrivato il quinto taglio deida parte della Bce: dal 3% al 2,75% per i depositi e al 2,9% per i rifinanziamenti principali. Buone notizie per chi vuole chiedere prestiti e mutui, e per chi ha già un mutuo a tasso variabile. Gli Euribor (indici di riferimento per il calcolo dei mutui a tasso variabile) a 1 e 3hanno già cominciato a scendere da inizio anno, e il taglio di ieri li farà calare ulteriormente. L’obiettivo della Bce è far recuperare terreno all‘economia dei 20 Paesi dell’euro, ma i dati negativi di Germania (-0,2%) e Francia (-0,1%), con l‘al palo, rendono il compito più arduo del previsto. Comunque la Bce intende proseguire il percorso di tagli graduali fino all’estate: altre 2-3 riduzioni per arrivare intorno al 2%.