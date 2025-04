DIRETTA Serie A Juventus-Monza 2-0 | segna Kolo Muani! – LIVE

Continua la marcia inarrestabile della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A con una sfida decisamente importante per i bianconeri. Dopo le gare delle 12.30 e delle 15, è tempo di scendere in campo per la sfida in programma alle 18, e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it. La Juventus padrona di casa, guidata in panchina da mister Igor Tudor, si presenta a questo appuntamento dopo la cocente sconfitta esterna contro il Parma di Cristian Chivu, decisiva la rete di Pellegrino sul finire della prima frazione di gioco. Uno zero in classifica che complica maledettamente la corsa al quarto posto in classifica, l'ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di contro, i brianzoli dell'allenatore Alessandro Nesta sono desolatamente all'ultimo posto in graduatoria e si aspetta solo la certificazione dell'aritmetica per la retrocessione nel campionato cadetto.

