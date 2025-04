Mi hanno tolto la patente due mesi fa Guai col vino per Mauro Corona

Ilgiornale.it - "Mi hanno tolto la patente due mesi fa". Guai col vino per Mauro Corona Leggi su Ilgiornale.it Lo scultore e scrittore si è presentato nello studio di Verissimo con un vistoso taglio in faccia causato dalla motosega

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciopoli, Moggi torna all’attacco: “Perché hanno tolto due Scudetti alla Juve?” - Dopo molti anni, precisamente diciannove, continua a far discutere la famosa inchiesta denominata ‘Calciopoli’ Nel 2026 si celebrerà il ventennale di ‘Calciopoli‘, l’inchiesta che sconquasso il calcio italiano alla vigilia del Mondiale del 2006, poi vinto dalla Nazionale Italiana guidata dal commissario tecnico Marcello Lippi in finale, ai calci di rigore, contro la Francia di Zinedine Zidane. Luciano Moggi (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

La prof «vittima del nuovo codice della strada»: «Ho fatto un incidente per una crisi epilettica. Mi hanno tolto la patente perché positiva alla cannabis» - Elena Tuniz è una professoressa di scuola superiore. Il 7 gennaio scorso ha avuto un malore mentre guidava a causa del quale è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Ha perso coscienza e si è risvegliata in ambulanza. Stava andando in ospedale, dove avrebbe scoperto che il malore e l’incidente sono stati il frutto di un attacco epilettico. «Non ne avevo mai avuti prima», racconta in un video pubblicato dalla pagina dell’associazione Meglio Legale, associazione schierata a favore della legalizzazione della cannabis che segue il suo caso. 🔗open.online

Esame della patente svolto con un trucco, due uomini denunciati a Como: come hanno superato il test - Due uomini denunciati a Como per uso di kit audio-video durante esami. Scoperti grazie alla segnalazione di un esaminatore. 🔗notizie.virgilio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Prende una tachipirina due giorni prima e gli ritirano la patente. Il rischio dei farmaci con il nuovo Codice; VIDEO | Fuma sabato e due giorni dopo gli tolgono la patente. L'autodenuncia del segretario dei Radicali; Nuovo Codice della Strada: raffica di controlli, sanzioni e patenti ritirate in tutta Italia; Saldo punti patente: tabella delle penalità e modalità di recupero. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mauro Corona: "Mi hanno ritirato la patente per il vino, ora ho detto stop" - Ospite a "Verissimo" Mauro Corona, alpinista e opinionista a "E' Sempre Cartabianca" su Rete 4, racconta di non avere la patente da due mesi a causa della sua dipendenza dal vino. "Sono in cura da due ... 🔗msn.com

La prof «vittima del nuovo codice della strada»: «Ho fatto un incidente per una crisi epilettica. Mi hanno tolto la patente perché positiva alla cannabis» - Inoltre, Tuniz è coinvolta in un processo in cui rischia fino a due anni di carcere e una ... incidente per una crisi epilettica. Mi hanno tolto la patente perché positiva alla cannabis ... 🔗msn.com

In moto senza casco, targa e patente: maximulta per due giovani - Nessuno dei due ragazzi, inoltre, era in possesso della patente nè del casco. Dopo i controlli di rito, gli agenti non hanno potuto far altro che elevare nei loro confronti una multa di oltre 6. ... 🔗bologna.repubblica.it