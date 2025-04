Rugby i Cavalieri cadono a Biella e dicono addio al girone di merito

Biella sarebbe stato difficile, ne eravamo consapevoli. La prestazione però c'è stata e voglio fare i complimenti ai ragazzi: a livello progettuale non cambia nulla, sia dalle giovanili che dalla "cadetta" continuano ad arrivare riscontri positivi. Resteremo comunque in Serie A, anche se nel girone 2, ed andremo avanti come al solito". Il presidente Francesco Fusi ha così commentato la sconfitta esterna contro il Biella, che condanna i Cavalieri Union alla retrocessione dal girone di "merito" della Serie A. I piemontesi hanno vinto per 48-28 sfruttando il fattore-campo ed il punto conquistato non è bastato agli uomini di coach Alberto Chiesa per superare l'Avezzano e riprendersi l'ottavo posto che avrebbe garantito la salvezza. Salvo ripescaggi quindi, capitan Puglia e compagni ripartiranno dal girone 2 della Serie A 202526, con l'obiettivo di sempre: confermarsi competitivi.

