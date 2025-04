Luca Gammaitoni incontra gli studenti per un confronto sul futuro dell’Università di Perugia

Luca Gammaitoni, candidato alla carica di rettore dell’Università di Perugia, invita tutte le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Scienze Politiche ad un incontro informale per discutere le prossime elezioni e ascoltare le loro opinioni. L’evento si terrà martedì 29 aprile alle ore 18:00 presso il 100dieci in Via Alessandro Pascoli 23c, a Perugia.Durante l’incontro, il fisico Gammaitoni si propone di raccogliere direttamente dalle voci degli studenti le loro esigenze, critiche e suggerimenti sul futuro dell’Università. Un’occasione per dialogare in modo diretto e costruttivo, ricordando che, sin dalle origini medievali, gli studenti sono stati al centro della vita universitaria e che la loro esperienza è fondamentale per la scelta del nuovo rettore.L’incontro sarà anche l’opportunità per condividere un momento di convivialità, con un piccolo aperitivo in compagnia. Laprimapagina.it - Luca Gammaitoni incontra gli studenti per un confronto sul futuro dell’Università di Perugia Leggi su Laprimapagina.it , candidato alla carica di rettoredi, invita tutte le studentesse e glidel Dipartimento di Scienze Politiche ad un incontro informale per discutere le prossime elezioni e ascoltare le loro opinioni. L’evento si terrà martedì 29 aprile alle ore 18:00 presso il 100dieci in Via Alessandro Pascoli 23c, a.Durante l’incontro, il fisicosi propone di raccogliere direttamente dalle voci deglile loro esigenze, critiche e suggerimenti sul. Un’occasione per dialogare in modo diretto e costruttivo, ricordando che, sin dalle origini medievali, glisono stati al centro della vita universitaria e che la loro esperienza è fondamentale per la scelta del nuovo rettore.L’incontro sarà anche l’opportunità per condividere un momento di convivialità, con un piccolo aperitivo in compagnia.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pasqua e speranza: il messaggio di Luca Gammaitoni agli studenti dell’Università di Perugia - Nel clima di riflessione e rinascita che accompagna la Pasqua, il professor Luca Gammaitoni, candidato alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per il prossimo sessennio, ha voluto rivolgere un pensiero speciale alle studentesse e agli studenti dell’ateneo. Attraverso un videomessaggio pubblicato sui social, Gammaitoni ha sottolineato il valore della speranza, invitando la comunità universitaria a condividere un momento di vicinanza e attenzione reciproca. 🔗laprimapagina.it

Svimez, Luca Bianchi incontra Raffaele Fitto a Bruxelles: Per difendere la coesione occorre riformarla - “Per difendere la coesione occorre riformarla, perché i bassi livelli di spesa rischiano di renderla troppo debole rispetto alle tante emergenze europee”. Ad affermalo è il direttore della Svimez Luca Bianchi dopo aver incontrato il vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto a Bruxelles. “Anche alla luce di tante emergenze, che sta attraversando l’Europa, vedevamo il rischio che la coesione potesse essere utilizzata anche per obiettivi diversi dalla sua natura per far fronte all’emergenza – ha aggiunto Bianchi, che in mattinata aveva avuto un incontro anche con l’ambasciatore ... 🔗ildenaro.it

La polizia stradale incontra gli studenti della primaria di villa Verrocchio a Montesilvano per "Biciscuola" - La polizia stradale di Pescara ha tenuto nell'ambito del progetto "Biciscuola" un incontro con le classi di 3° elementare della scuola primaria di Villa Verrocchio , per un totale di circa 50 alunni, per un interessante momento di sensibilizzazione e di formazione sui concetti della sicurezza... 🔗ilpescara.it

Ne parlano su altre fonti

Gammaitoni agli studenti: «L’università deve essere pubblica, inclusiva e costruita sul rispetto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Gammaitoni agli studenti: «L’università deve essere pubblica, inclusiva e costruita sul rispetto» - Care studentesse e cari studenti, sono Luca Gammaitoni e sono candidato alle prossime elezioni come rettore dell’Università di Perugia e ho deciso di scrivere questa lettera a voi, che siete l’anima d ... 🔗umbria24.it

Pasqua e speranza: il messaggio di Luca Gammaitoni agli studenti dell’Università di Perugia - Nel clima di riflessione e rinascita che accompagna la Pasqua, il professor Luca Gammaitoni, candidato alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di ... 🔗laprimapagina.it

Perugia. Università in presenza e caro-affitti: Gammaitoni rilancia l’allarme sulle difficoltà degli studenti fuori sede - “L’università vera si vive in presenza, ma il diritto allo studio è sotto attacco a causa di un mercato immobiliare sempre più insostenibile”. Con queste ... 🔗laprimapagina.it