Ascoli striscioni contro panetteria antifascista | il sindaco condanna ma difende la Polizia

Ascoli Piceno, scoppiate dopo un controllo da parte degli agenti della Questura e della Polizia locale alla panetteria ‘L’Assalto ai Forni’ che aveva esposto uno striscione antifascista. Lo striscione riportava la frase ‘25 Aprile: buono come il pane, bello come l’antifascismo‘, e ha visto per due volte l’interessamento da parte delle forze dell’ordine. Sul caso è intervenuto anche l’eurodeputato del Pd e candidato alla guida della Regione Marche, Matteo Ricci, che ha parlato di “identificazione vergognosa” fatta dalle forze dell’ordine, “frutto di un clima e di una direttiva provocatoria che è stata fatta” laddove si era chiesto “di festeggiare il 25 aprile con sobrietà“. Questo sebbene la questura avesse subito precisato che “non è stata effettuata nessuna identificazione formale“. Lapresse.it - Ascoli, striscioni contro panetteria antifascista: il sindaco condanna ma difende la Polizia Leggi su Lapresse.it Prosegue la polemica legata alle celebrazioni del 25 aprile adPiceno, scoppiate dopo unllo da parte degli agenti della Questura e dellalocale alla‘L’Assalto ai Forni’ che aveva esposto uno striscione. Lo striscione riportava la frase ‘25 Aprile: buono come il pane, bello come l’antifascismo‘, e ha visto per due volte l’interessamento da parte delle forze dell’ordine. Sul caso è intervenuto anche l’eurodeputato del Pd e candidato alla guida della Regione Marche, Matteo Ricci, che ha parlato di “identificazione vergognosa” fatta dalle forze dell’ordine, “frutto di un clima e di una direttiva provocatoria che è stata fatta” laddove si era chiesto “di festeggiare il 25 aprile con sobrietà“. Questo sebbene la questura avesse subito precisato che “non è stata effettuata nessuna identificazione formale“.

